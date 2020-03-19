Ankara'da kar yağışı

ANKARA'da dün akşam başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaparken, vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği öğrenildi.

Kaynak: DHA