Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da kar yağışı - Güncel

Ankara'da kar yağışı

ANKARA'da dün akşam başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

19.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:58
Ankara'da kar yağışı

ANKARA'da dün akşam başlayan ve bugün de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Başkent'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan ve yer yer lapa lapa yağan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda tuzlama çalışması yaparken, vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kar yağışının gün boyu aralıklarla süreceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Kar yağışından görüntü

-Tuzlama çalışmaları

-Vatandaşların araç temizliği

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ- Celal ATALAY/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Güncel
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız
Akiş GYO, bünyesindeki AVM’leri kapatma kararı aldı Güncel
Akiş GYO, bünyesindeki AVM'leri kapatma kararı aldı
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak Güncel
Son Dakika: Emeklilerin promosyon ödemeleri herhangi bir onay beklemeksizin hesaplarına yatırılacak
İtalya’da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın Güncel
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis’te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı, Meclis'te koronavirüsle ilgili konuştu: Bulaştırıcılık süresi bilinmemektedir
Virüs nedeniyle İran’da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Güncel
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı Güncel
7 büyük tekstil markası, koronavirüs nedeniyle tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
Loading