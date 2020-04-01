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Ankara'da karantina süreleri dolan 22 umre ziyaretçisi Erzurum'da

Ankara'da karantina süreleri dolan 22 umre ziyaretçisi Erzurum'daUMRE ziyareti dönüşü Ankara'da karantina altında tutulan 22 vatandaş, otobüsle Erzurum'a getirildi.

01.04.2020 17:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:09
Ankara'da karantina süreleri dolan 22 umre ziyaretçisi Erzurum'da
Ankara 'da karantina süreleri dolan 22 umre ziyaretçisi Erzurum 'da
UMRE ziyareti dönüşü Ankara'da karantina altında tutulan 22 vatandaş, otobüsle Erzurum'a getirildi. Terminalde ateşleri ölçülerek kayıtları yapılan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından evlerine bırakıldı.
Koronavirüs salgını başlamasından sonra Umre ziyaretinden dönen vatandaşlar Ankara ve Konya'da karantina altına alındı. Yaklaşık 14 gün boyunca Ankara'da bulundukları yurt binasında kontrol altında tutulan 22 kişi, otobüsle Erzurum'a gönderildi. Umre ziyaretçilerinden 2'si Erzincan terminalinde bırakılırken, 20 vatandaş 12 saatlik yolculuğun ardından Erzurum'a ulaştı. Otobüsle terminale gelen vatandaşları sağlık ve Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri karşıladı. AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı yönetimindeki AFAD ekibi, otobüste bekleyen vatandaşlara bilgi verdi. Konuyla ilgili bilgi verilen umre ziyaretçileri, birer birer otobüsten indirildi. Sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülen vatandaşlara, bundan sonra uymaları gereken kuralları içeren bir yazı imzalatıldı. İşlemler tamamlanan 12 vatandaştan bazıları AFAD'a ait araçlarla evlerine kadar götürüldü.
ANNESİNE SARILAMADI
Karantina işlemleri tamamlanan umre ziyaretcilerini karşılamaya gelen yakınları duygusal anlar yaşadı. Uzun süredir ayrı kaldığı annesi İfakat Kaçar'ı (77) terminal binasında seslenerek karşılayan Emrullah Kaçar, sarılamadı. Annesinin elindeki poşetleri bırakarak otomobile geçmesini isteyen Kaçar, poşetleri kendisi taşıdı.
AFAD YEMEK İKRAM ETTİ
Ankara'dan yola çıktıktan sonra yolda yemek yeme imkanı bulamayan 8 Ağrılı vatandaşa ise AFAD ekipleri yemek ikram etti. Arabalarının Erzurum'da mola vermesini fırsat veren vatandaşlar, dağıtılan kumanyaları sandalyelere oturarak yedikten sonra Ağrı'ya gitmek üzere yola çıktı.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Erzurum, Ankara, Umre, Güncel
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