Ankara'da karantinada olması gereken 2 kişi yakalandı

Ankara'da karantinada olmaları gereken 2 kişi, Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yakalandı.

15.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:03

Ankara'da karantinada olmaları gereken 2 kişi, Gölcük Tabiat Parkı'nın girişinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından Gölcük Tabiat Parkı girişinde gerçekleştirilen kontrolde, 2 kişinin Ankara'da evlerinde karantinada olmaları gerektiği belirlendi.

Bunun üzerine jandarma ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, ambulansla 2 kişiyi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Öte yandan tabiat parkı içinde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 2 kişiye, idari para cezası kesileceği ve haklarında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.

Ankara’da karantinada olması gereken 2 kişi yakalandı

Kaynak: AA

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