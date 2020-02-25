Ankara'da karantinaya alınan Tahran uçağı kalkmadan önce havalimanında kavga çıktı

Koronavirüsle mücadele eden İran'daki panik büyürken Türkiye ülkedeki vatandaşlarının gelebilmesi için uçak seferleri düzenliyor. Bugün Tahran 'dan yola çıkan uçak Ankara 'ya acil iniş yaptı. İçinde 140 kişinin bulunduğu uçak Ankara'da karantinaya alındı. Karantinadaki 140 kişiyle ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı ilk tespitlere göre koronavirüs taşıyan hiç bir hasta oladığını duyurdu.

UÇAKTA KAVGA ÇIKTI

Independent Türkçe'nin haberine göre; uçak kalkmadan önce Tahran Havaiimanı'nda Kum'dan gelenlerle diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Yolculardan biri o anlara ilişkin sesleri cep telefonuna kaydetti.

"KUM'DAN GELENLERİN UÇAĞA BİNMESİNİ İSTEMİYORUZ"

Kayıtta uçağı bekleyen bir kadın, Kum'dan gelenleri işaret ederek "Biz bunların uçağa binmesini istemiyoruz" dediği duyuluyor. Kum'dan Tahran'a gelerek Türkiye'ye dönmeye çalışan bir Türkle konuşan kadının, "Bakın, Kum nasıl bir yer? Bu hastalığın kaynağı. Biz Tahran'dan geldik, evimizden, tertemiz. Hiç dışarı çıkmadık. 3 yaşında kızımız var. Kum'dan gelen insanlar 3 yaşındaki bir çocukla aynı uçağa binebilir mi? Sadece bir anne olarak söylüyorum, cevap bekliyorum" diye konuşuyor.

"VİRÜS TÜRKİYE'YE GİRERSE NE OLACAK?"

Bir başka kadın ise "Bu şekilde virüs Türkiye'ye girerse ne olacak" diye soruyor. Bir erkek yolcu, bu sözlere tepki göstererek, "Adam falanca şehirden geldi diye… Bir hafta içinde bütün Tahran karantinaya alınacak bu haberi duydunuz mu" sözlerine kadın, "Sizin şu an karantinada olmanızı istiyorum" diyerek yanıt veriyor.

"KUM'DAN GELENLERİN 3 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUKLA AYNI UÇAĞA BİNMEYE HAKLARI YOK"

3 yaşında bir kızının olduğunu hatırlatan kadın, "Ben ne yapayım, yarınki uçağa bin" cevabını alınca tartışma sertleşiyor. Kum'dan gelen yolculara bağıran kadın şunları söylüyor: Ben yanlış bir şey yapmadım ki, ben yanlış bir şey söyledim mi beyefendi. Kum'dan gelenlerin 3 yaşındaki bir çocukla aynı uçağa binmeye hakkı yok. Turkish Airlines'ın bilet satmaya hakkı yok, Bir anneyle konuşuyorsun, bir hanımefendiyle konuşuyorsun, farkına var. Yarın bütün Türkiye'ye hesap verirsiniz o zaman. Gelme demek ne demek, bir bayanla konuşuyorsun. Ben çok kibar, hanımefendi konuşuyorum, sözlerimin arkasındayım. Saygımı terbiyemi bozmadım. Siz Kum'dan gelen insanlar olarak vicdanlı, merhametli, dürüst olmak zorundasınız. Burada 3 yaşında kızım var. Vicdanınız yok mu? Nasıl bineceksini o uçağa, merhametiniz yok mu sizin?

Kum'dan gelen yolcular ise kadına, "Sen bana ithamda bulunuyorsun. Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım" diye cevap veriyor.

NE OLMUŞTU?

Tahran - İstanbul seferini yapan THY uçağı, bazı yolcularda koronavirüs şüphesi görülmesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.

Apronda özel kıyafetli ve maskeli sağlık ekipleri tarafından karşılanan uçaktaki 132 yolcu ve 8 mürettebat, sağlık kontrolünden geçirilip ambulanslara Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesine nakledilmişti.