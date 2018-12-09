Ankara'da Karbonmonoksitten 5 Kişi Zehirlendi

Ankara
'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2'si çocuk 5 kişi zehirlendi.
Alınan bilgiye göre, Ankara Mamak
Dutluk Mahallesi 1041 Sokak'taki bin gecekonduda tek yaşayan aynı aileden babaanne Zahide Yüksel (61), baba Yücel Ercan
(34), anne Deniz Ercan (33), ile çocukları Berfin Zahide Ercan (10) ve Melike Hazal Ercan (8) sabaha karşı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Baba Yücel Ercan'ın olayı fark etmesi üzerine sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. 112 acil servisi ekipleri kısa süre içerisinde olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin zehirlenen aileye ilk müdahalesi yapıldıktan sonra aile ferleri gelen ambulanslarla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişilik ailenin hastanede tedavi gördükleri öğrenildi. - ANKARA
Yücel Ercan,Ankara
09 Aralık 2018 Pazar 08:20