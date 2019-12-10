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Ankara'da 'Katar Milli Günü' resepsiyonu verildi

ANKARA'da, 'Katar Milli Günü' dolayısıyla, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

10.12.2019 23:25 | Son Güncelleme: 10.12.2019 23:26Ankara'da 'Katar Milli Günü' resepsiyonu verildi

ANKARA'da, ' Milli Günü' dolayısıyla, Katar'ın Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Ankara'da bir otelde verilen resepsiyona, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlar, yerli ve yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler ve davetliler katıldı. Programda konuşan Büyükelçi Şafi, davete katılanlara teşekkür etti. Türkiye-Katar ilişkilerinin her düzeyde uluslararası örnek bir ilişkiye dönüştüğünü kaydeden Şafi, "Türkiye-Katar ilişkileri sağlam değerler ve yüce ilkelerden oluşan bir zemin üzerinde inşa edilmiş örnek bir ilişkidir. Bunun yanı sıra uluslararası ve bölgesel siyasi konularda da tam bir uyum içinde hareket etmekteyiz. Türkiye'nin karşı karşıya kalacağı zorluklarla hep yanında olacağımızı da vurgulamak isteriz" ifadelerini kullandı. Daha sonra Şafi ve beraberindekiler, Katar ve Türkiye bayraklarının bulunduğu pastayı kesti. Büyükelçi Şafi, ulusal kıyafetiyle bazı davetlilerle fotoğraf çektirdi, salona kurulan çadırda misafirlerine kahve ikram etti.



İmamı Şafi, Ankara, Katar, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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