Haberler » 3. Sayfa » Ankara'da kavga: 8 yaralı

Ankara'da kavga: 8 yaralı

Ankara'da kavga: 8 yaralıANKARA - Ankara'da yabancı uyruklu ve akraba olan kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

30.10.2019 02:58
Ankara'da kavga: 8 yaralı
ANKARA - Ankara'da yabancı uyruklu ve akraba olan kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Başkentte göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Mamak'ın Demirlibahçe Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişiler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Akraba oldukları öğrenilen kişiler önce tartışmaya başladı sözlü tartışma alevlenince yerini kavgaya bıraktı. Bunun üzerine bazı vatandaşlar da kavgayı ayırmaya çalıştı ve polise haber verdi. Olay yerine Demirlibahçe Karakol Amirliği'ne bağlı polisler gelerek kavgayı yatıştırdı. Kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere gönderildi. Diğer hafif yaralı 4 kişi de karakola götürüldü. Toplamda 8 kişinin yaralandığı kavgada polis mahalle güvenliğini sağlamak için sokağı incelemeye aldı. Kavga ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Ankara'da kavga: 8 yaralı

Ankara, Mamak, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
04:12 Çapa Tıp Fakültesi Hastanesinden ambulans çalındı
03:45 Bağcılar'da hareketli gece
03:41 Bağcılar'da hareketli gece
03:40 Eylem hazırlığında olan 3 DEAŞ üyesi düzenlenen operasyonla yakalandı
02:59 Genç kadının yaralandığı kaza kamerada
02:58 Ankara'da kavga: 8 yaralı
02:56 Esenyurt'ta korkutan çatı yangını
30.10.2019 06:43:45