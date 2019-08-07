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Ankara'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Ankara'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralıANKARA'da, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

07.08.2019 00:51
Ankara'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara'da kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ANKARA'da, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Mamak Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Plevne Caddesi üzerinden Gültepe Caddesi'ne dönen Ferhat Onur idaresindeki 06 T 0300 plakalı taksi, Plevne Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Baykuş idaresindeki 17 SU 292 plakalı otomobille kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, hurdaya dönen 17 SU 292 plakalı araçtaki 4 kişi kabinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 4 yaralıyı bulundukları yerden çıkartırken, polis ekipleri de güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, her 2 otomobildeki toplam 5 yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobiller, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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