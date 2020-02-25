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Ankara'da kaybolan genç kız İzmir'de bulundu

1 hafta önce Ankara'da kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin sorgusuyla İzmir'de bulundu.

25.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:43Ankara'da kaybolan genç kız İzmir'de bulundu

1 hafta önce 'da kaybolan ve ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki genç kız, polis ekiplerinin sorgusuyla 'de bulundu.


İzmir'in Konak ilçesinde uygulama yapan polis ekipleri, Anafartalar Caddesi üzerinde yürüyen iki şahsın durumundan şüphelendi. Şahısları durduran ekipler, kimlik sorgulaması yaptı. Sorgulama sonunda iki şahıstan birinin 18 Şubat tarihinde Ankara'da kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki genç kız S.Y. olduğu anlaşıldı. S.Y.'nin yanında bulunan diğer şahsın ise S.Y. ile birlikte Ankara'dan gelen 17 yaşındaki B.S olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan B.S, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddiasıyla adliyeye çıkarıldı. Kızları S.Y.'nin İzmir'de bulunduğu haberini öğrenen aile ise Ankara'dan İzmir'e gelerek kızlarına kavuştu. - İZMİR


Ankara, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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