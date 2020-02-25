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Ankara'da kayıp ihbarı verilen genç kız İzmir'de bulundu

Ankara'da ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki kız, İzmir'de polis ekiplerinin kimlik sorgusunda bulundu.

25.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:52Ankara'da kayıp ihbarı verilen genç kız İzmir'de bulundu
'da ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki kız, 'de polis ekiplerinin kimlik sorgusunda bulundu.
Konak ilçesi Anafartalar Caddesi'nde dün geç saatlerde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurdu.
Bu kişilerin kimlik kontrolünü yapan ekipler, genç kızın Ankara'da 18 Şubat'ta kayıp ihbarı yapılan 16 yaşındaki S.Y. olduğunu tespit etti.
S.Y. ile birlikte yakalanan ve Ankara'dan birlikte geldikleri öğrenilen 17 yaşındaki B.S. gözaltına alınarak, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla adliyeye çıkarıldı.
S.Y, Ankara'dan gelen ailesine teslim edildi.

Ankara, Polis, İzmir, Güncel

Kaynak: AA

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