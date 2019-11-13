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Ankara'da kayıp olarak aranıyordu, öldürülmüş halde bulundu

ANKARA'da kendisinden 1 gündür haber alınamayan Bekir Aydoğan (49), boş bir arazide bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

13.11.2019 01:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 01:48Ankara'da kayıp olarak aranıyordu, öldürülmüş halde bulundu

ANKARA'da kendisinden 1 gündür alınamayan Bekir (49), boş bir arazide bıçakla öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Kızılöz Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortaya çıktı. Boş bir arazide yerde kanlar içinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin bıçak darbeleriyle öldürüldüğünü tesbit etti. Yapılan araştırmada ise ölen kişinin ailesi tarafından bir gün önce polise kayıp başvurusu yapılan Bekir Aydoğan olduğu saptandı. Bekir Aydoğan'ın Çubuk'ta emlak ve inşaat işiyle uğraştığı öğrenildi. Aydoğan'ın cansız bedeni, savcının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bekir Aydoğan'ın kesin ölüm sonucu yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Cinayetle ilgili polis soruşturma başlattı.



Aydoğan, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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