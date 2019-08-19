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Ankara'da 'kayyum' eylemi: 8 gözaltı

ANKARA'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 8 eylemci gözaltına alındı.

19.08.2019 22:42 Ankara'da 'kayyum' eylemi: 8 gözaltı
ANKARA'da, HDP'li belediye başkanlarının görevden alınmasını protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti, 8 eylemci gözaltına alındı.
Ankara'da HDP üyesi yaklaşık 30 kişi, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediye başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında görevden alınmasını protesto etmek için Kızılay'da bir araya geldi. Polis ekipleri, Sakarya Caddesi'nde toplanarak basın açıklaması yapmak isteyen gruba eylemin kanunsuz olduğunu belirterek dağılmalarını söyledi. Polisin ikazına uymayan partililer, daha sonra çevik kuvvet ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında 8 eylemci de gözaltına alındı.



Halkların Demokratik Partisi, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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