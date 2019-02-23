Ankara'da Kaza: 1 Yaralı

ANKARA'nın Çankaya
ilçesinde yön levhasının direğine çarpan otomobilin sürücüsü, yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Emek Mahallesi İsmet İnönü
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ümitköy
yönünde giden Gökhan E. yönetimnideki 05 RC 944 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yön levhasının direğine çarptı. Kazada yaralanan Gökhan E. çağırılan ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bulvarın bir şeridi bir süre trafiği kapalı kaldı. - Ankara
Güncel
Kaynak: DHA