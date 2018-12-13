Ankara'da Kaza Yapan Trende Almanya Kalkınma Bakanlığı Temsilcisinin de Olduğu Ortaya Çıktı

Ankara'daki tren kazasında yaralanan hastanedeki 47 kişi arasında Konya Karatay Üniversitesinde görevli 5 akademisyenin ve trendeki yolcular arasında Almanya Kalkınma Bakanlığı temsilcisinin de olduğu ortaya çıktı.

TRENDE ALMANYA KALKINMA BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ DE VARDI

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolüyle görevli kılavuz trene çarptı. Kazada 3'ü makinist 9 vatandaş hayatını kaybetti, 47 kişi yaralandı. Trende Almanya Kalkınma Bakanlığı Türkiye Temsilcisinin de olduğu ortaya çıktı.

BİLET PARALARI YOLCULARA İADE EDİLİYOR

Öte yandan Ankara'da tren seferleri iptal edildi. Bilet paralarının yolculara iade edildiği belirtildi.