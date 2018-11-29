Ankara'da, Kazada Ölen Anne ve Oğlu Toprağa Verildi

Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde otomobilin çarpması sonucu kontrolden çıkarak takla atan otomobilde yaşamını yitiren Menekşe Ülkeroğlu (64) ve oğlu zihinsel engelli Sedat Ülkeroğlu (35), Kahramankazan
ilçesinde yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
Dün, Yenimahalle Çevre Yolu'nda OSTİM kavşağında meydana gelen kazada, Osman B. yönetimindeki 06 AK 9460 plakalı otomobil, önde giden Aziz Ülkeroğlu'nun kullandığı 06 DV 2801 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ve refüjdeki bariyere çarpıp takla atan otomobilde bulunan Menekşe Ülkeroğlu ile oğlu zihinsel engelli Sedat Ülkeroğlu yaşamını yitirdi. Baba Aziz Ülkeroğlu ise kazadan yaralı kurtuldu.
Yaz dönemini geçirdikleri memleketleri Artvin
'in Yusufeli
ilçesinden Kahramankazan'daki evlerine dönerken meydana gelen trafik kazasında ölen anne ve oğlu için Kayı Mahallesi Ulu Camii'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi tamamlanarak taburcu olan acılı eş Aziz Ülkeroğlu da katıldı. Belediye Başkanı Lokman Ertürk
'te, gözyaşlarını tutamayan Aziz Ülkeroğlu'nu teskin etmeye çalıştı, aileye başsağlığı diledi. Anne
ve oğlunun cenaze namazlarını, ölen Menekşe Ülkeroğlu'nun kardeşi imam Yavuz Ülkeroğlu kıldırdı. Menekşe ve oğlu Sedat Ülkeroğlu, Kahramankazan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Anne,Yenimahalle,Ankara
29 Kasım 2018 Perşembe 19:34