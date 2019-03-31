Ankara'da Kesin Olmayan Sonuçlara Göre İlçe Belediye Başkanları Belli Oldu

Ankara
'da sandıklar açılmaya devam edilirken, kesin olmayan rakamlara göre ilçe belediye başkanları belli oldu.
Ankara'da sandıkların yarıdan fazlası açılırken, bazı ilçe belediyelerinde kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıklarını kazanan isimler şöyle:
"Altındağ
- Asım Balcı
(AK Parti
), Bala
- Ahmet Buran
(AK Parti), Çamlıdere
- Hazım Caner Can
(AK Parti), Çankaya
- Alper Taşdelen
(CHP
), Çubuk
- Baki Demirbaş
(AK Parti), Güdül
- Muzaffer Yalçın
(AK Parti), Kalecik
- Duhan Kalkan
(AK Parti), Kızılcahamam
- Süleyman Acar
(AK Parti), Nallıhan
- İsmail Öntaş
(AK Parti), Polatlı
- Mürsel Yıldızkaya
(MHP
), Şereflikoçhisar
- Memiş Çelik
(AK Parti), Yenimahalle
- Fethi Yaşar
(CHP), Gölbaşı - Ramazan Şimşek
(MHP), Keçiören
- Turgut Altınok
(AK Parti), Sincan
- Murat Ercan
(AK Parti), Akyurt
- Hilal Ayık
(AK Parti), Evren
- Hüsamettin Ünsal
(AK Parti), Pursaklar
- Ayhan Yılmaz
(AK Parti)" - ANKARA
Politika
Kaynak: İHA