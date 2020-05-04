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Ankara'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu

Ankara'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğuANKARA'nın Keçiören ilçesinde kurulan semt pazarında, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yoğunluk yaşandı.

04.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 04.05.2020 14:57
Ankara'da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde kurulan semt pazarında, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından yoğunluk yaşandı. Bazı tezgahların önünde oluşan kuyruklarda, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında, 1-3 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 31 ilden Ankara'daki semt pazarlarında, bugün yoğunluk gözlendi. Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde kurulan semt pazarına ilk gün akın edenler, zabıta ekiplerince maske verilip, dezenfektan sıkıldıktan sonra alındı. Pazarda, tezgahlar arasındaki 3 metre kuralına uyulduğu, esnafın ise hijyen kurallarına dikkat ettiği görüldü. Bazı tezgahların önünde oluşan kuyruklarda halkın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Ellerinden gelen tüm tedbirleri aldıklarını belirten pazarcı esnafı, kısıtlama sonrası yoğunluk olduğunu belirtti. Ankara’da, kısıtlama sonrası alışveriş yoğunluğu

Kaynak: DHA

Etiketler: Keçiören, Ankara, Güncel, Haber

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