Haberler » Güncel » Ankara'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu 4 yaralı - Haber

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu 4 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

17.11.2019 02:54 | Son Güncelleme: 17.11.2019 02:55
ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde ilçesinde meydana geldi. Satılmış C. idaresindeki 06 BEB 754 plakalı otomobil, Dumlupınar Bulvarı üzerindeki yol çalışması nedeniyle 2629'uncu Cadde istikametine dönerken henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte toplam 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Satılmış C. ile birlikte araçta bulunan 3 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu 4 yaralı

Yenimahalle, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
03:36 Demir çitlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
03:34 Adana'da trafik kazası: 5 yaralı
03:25 DEMİR ÇİTLERE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
03:00 Lübnan'da Safadi başbakan adaylığından çekildiğini açıkladı
02:54 Ankara'da kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu 4 yaralı
17.11.2019 03:45:39