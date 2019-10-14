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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

14.10.2019 02:18
ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinden merkez istikametine ilerleyen H.Ş. idaresindeki 06 AK 0840 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak kaldırım üzerinde durdu. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü H.Ş.?nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan 2'si çocuk 3 kişiyi de ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA

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