Haberler » Güncel » Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

14.10.2019 09:47Ankara'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinden merkez istikametine ilerleyen H.Ş. yönetimindeki 06 AK 0840 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak kaldırım üzerinde durdu.Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü H.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken, yaralanan 2'si çocuk 3 kişiyi de ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Çankaya, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:31 'Anne sütü doğumdan hemen sonra gelmeyebilir, emzirmeye devam edilmeli"
10:30 Otostopla Türkiye turunu Hakkari'de tamamladı
10:30 Yolcu dolu minibüs önce kamyonete ardından duvara çaptı: 2 yaralı
10:30 Sancaktepe'de kamyonet ve minibüs kafa kafaya çarpıştı 2 yaralı
10:25 Toroslar'da 218. Cadde tozdan kurtarıldı
10:24 "Tarsus kebabı" Ankara'da tanıtıldı
10:28 Dinar'dan kısa kısa
14.10.2019 10:32:41