Ankara'da Köpek İtlafı İddiası

Ankara
'nın Keçiören
ilçesinde 12 sokak köpeğinin zehirlenerek itlaf edildiği öne sürüldü.
Avukat Tuğba Gülsoy, gazetecilere açıklamasında, Bağlum
'da boş bir arazide hayvanseverler tarafından beslenen sokak köpeklerinin, 16 Şubat Cumartesi gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zehirlenerek itlaf edildiğini söyledi.
Köpeklerden 12'sinin ölüsünü bulduklarını anlatan Gülsoy, yaklaşık 50 köpeğin ise kayıp olduğunu belirtti.
Gülsoy, "Cumartesi sabah erken saatlerde villa sahiplerinden biri köpek ölüleriyle karşılaşmış. Yaptığımız aramalarda 12 köpeğin ölüsünü bulduk. Farklı noktalarda organize bir şekilde zehirlenmişler. Tek bir insanın yapmış olması mümkün değil." diye konuştu.
Keçiören,Ankara
Kaynak: AA