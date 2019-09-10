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Ankara'da korkutan yangın

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı apartman, giriş katındaki marketin deposunda çıkan yangının üst katlara sıçramasıyla alev alev yandı.

10.09.2019 12:02 Ankara'da korkutan yangın
ANKARA'nın Çubuk ilçesinde 5 katlı apartman, giriş katındaki marketin deposunda çıkan yangının üst katlara sıçramasıyla alev alev yandı. 3 saatte kontrol altına alınan yangında ölen ve yaralanan olmazken, binada büyük hasar oluştu.
Yangın, gece saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Ankara Bulvarı'nda 5 katlı apartmanın giriş katında faaliyet gösteren marketin deposunda çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verirken, apartman sakinlerini de uyandırdı. Binada yaşayanlar kendilerine dışarıya atarken, kısa sürede büyüyen alevler üst katlara sıçradı. Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ancak ekipler, binayı tamamen saran alevleri söndürmekte güçlük çekti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan yangında ölen ve yaralanan olmadı. Ancak binada büyük hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Ankara, Çubuk, Güncel

Kaynak: DHA

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