- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi
- Ankara'da 'korona'ya karşı dua edildi Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.
23.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:04
- Ankara 'da 'korona'ya karşı dua edildi
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu. Diyanet İşleri Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs "kovid-19" salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla" yatsı namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde dua okundu.
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Kaynak: İHA
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Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Ahmet Hamdi Akseki, Ankara, Genel