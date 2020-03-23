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Ankara'da koronavirüs tedbirleri

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, çeşitli noktalardaki banklar kaldırıldı.

23.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:10
Ankara'da koronavirüs tedbirleri
Ankara 'nın Çubuk ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, çeşitli noktalardaki banklar kaldırıldı.
Çubuk Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde vatandaşların en çok kullandığı toplu yaşam alanlarını dezenfekte etti.
Vatandaşlara uyarı broşürleri dağıtan ekipler, Atatürk Parkı'ndan başlayarak beton zemine montajlı bankları söktü.
Bankların söküldüğü parklarda temizlik yapan ekipler, buraları su ve sabunla yıkayarak dezenfekte etti.
Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, vatandaşların sağlığını korumak için tedbirler almaya devam ettiklerini belirtti.
"Evde kal" çağrısı
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ise sokakta karşılaştığı vatandaşlara evlerinde kalma uyarısında bulundu.
Belediyenin çalışmalarını denetleyen Şimşek, uyarılara aldırmayan ve sokakta gezen vatandaşlara, "Biz sizin için çalışıyoruz, siz de evde kalın." dedi.
Virüsten korunmak için evden çıkmamanın önemini vurgulayan Şimşek "Gölbaşılıların sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Ülke olarak zorlu bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde vatandaşlarımızın yanındayız. Virüsten korunmak için vatandaşlarımızın evde kalmalarını istiyoruz." dedi.
65 yaş üstüne yardım eli
Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" kampanyasına destek verdiklerini belirtti.
Yaşlıların baş tacı olduğunu ifade eden Köse, "65 yaş üstü evde kalan hemşehrilerimizin çok fazla kişiyle teması olmaması adına 0312 550 70 21 numaralı telefonumuzu aradıkları takdirde ihtiyaçlarını belediye ekiplerimizce evlerine kadar götürüp teslim edeceğiz. İlaçları biten vatandaşlarımızın da ihtiyaçlarını biz götüreceğiz, evlerinizden çıkıp eczanelere gitmenize gerek yok. 65 yaş üstü her gelen talebi değerlendireceğiz. Böylece dışarıya çıkma ihtimallerini en aza indirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler : Çubuk Belediyesi, Ankara, Çubuk, Güncel

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