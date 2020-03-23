Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Ankara'da koronavirüs tedbirleri - Haberler

Ankara'da koronavirüs tedbirleri

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı denetimler sürerken, Şereflikoçhisar ilçelerinde de 65 yaş üstü vatandaşların istekleri yerine getiriliyor.

23.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:04
Ankara'da koronavirüs tedbirleri
Ankara 'nın Kahramankazan ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı denetimler sürerken, Şereflikoçhisar ilçelerinde de 65 yaş üstü vatandaşların istekleri yerine getiriliyor.
Kahramankazan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri pastahane ve lokantalarda çalışan personelin maske, kep, bone ve eldiven takma zorunluluğu ile genel hijyen kurallarına uyulmasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatları doğrultusunda zabıta ekipleri koronavirüsle mücadele kapsamda seferber oldu.
Ekipler, tedbirler kapsamında açık olan lokanta ve pastahaneleri denetledi. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli cezai işlem uygulanırken, kurallara uyan işletmelere de hassasiyetlerinden dolayı teşekkür edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Serhat Oğuz, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ve vatandaşların mağdur edilmemesi için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.
Şereflikoçhisar'da vatandaşların istekleri yapılıyor
Şereflikoçhisar ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların isteklerini yerine getirmek için 24 saat hizmet veriyor.
İlçe genelinde 4 araç ve 20 personelle vatandaşların taleplerini yerine getiren destek grubu, başta sağlık hizmetleri olmak üzere, pazar, market ve diğer ihtiyaçların karşılanması için de 24 saat esasına göre görev yapıyor.
Belediye Başkanı Memiş Çelik, yaptığı açıklamada, özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymalarını ısrarla istediklerini belirterek, "Şu an çok kritik bir dönemden geçiyoruz alınan önlemler, sürdürülen çalışmalar koronavirüs illetinden etkilenmememiz için yapılmaktadır." diye konuştu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Şereflikoçhisar, Kahramankazan, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi
EBA’da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi Haberler
EBA'da türbanlı öğretmenin görev yapmasına canlı yayında tepki gösterdi
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi Haberler
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi

Son Dakika Güncel Haberleri

MSB: Birliklerde 'sosyal mesafe' kuralı yerine getiriliyor - Haber TTK korona virüs nedeniyle dönüşümlü vardiya sistemine geçti - Haber Mezitli korona virüse karşı dezenfekte ediliyor - Haber Almanya'daki Kütahyalılardan sağlık çalışanlara destek - Haber Gaziantep'te kanser ilaçları için tesis kuruluyor - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading