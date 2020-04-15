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Ankara'da koronavirüsle mücadele sürecini istismar ettikleri ileri sürülen 22 firmaya ceza

Ankara'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecini istismar ederek, haksız kazanç elde etmek istedikleri iddia edilen 22 firmaya 1 milyon 8 bin lira ceza uygulandı.

15.04.2020 16:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:34
Ankara'da koronavirüsle mücadele sürecini istismar ettikleri ileri sürülen 22 firmaya ceza
Ankara 'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecini istismar ederek, haksız kazanç elde etmek istedikleri iddia edilen 22 firmaya 1 milyon 8 bin lira ceza uygulandı.
Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabı Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadele sürecinde her alanda gereken tedbirleri titizlikle aldıklarını belirtti.
"Bu süreci fırsat bilip halkımızın üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanların karşısındayız, vatandaşımızın yanındayız." ifadesini kullanan Şahin, vatandaşların hakkını savunmanın öncelikli görevleri olduğunu vurguladı.
Vali Şahin'in paylaşımda yer alan videoda ise bazı firmaların, koronavirüs sebebiyle kullanılması çok gerekli olan temel ihtiyaç malzemeleri gibi ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığına işaret edildi.
Videoda, şunlar kaydedildi:
"Devletimiz, bu fırsatçılığa 'aman' vermemeye kararlı. Bugüne dek Ankara'da faaliyet gösteren yüzlerce firma denetime tabi tutuldu. 22 firmaya toplamda 1 milyon 8 bin 684 lira ceza kesildi. Online ortamda fahiş fiyatlarla ürün satma teşebbüsünde olan yüzlerce firmanın incelemeleri sürüyor, denetimler büyük bir titizlik içinde devam ediyor. Maskeler, devletimiz tarafından halkımıza ücretsiz olarak dağıtılıyor. Tüm bunların yanı sıra sosyal mesafe kurallarına uygunluk kapsamında da kontroller ve yaptırımlar sürüyor. Bu süreç içerisinde Ankara genelinde toplam 465 kişiye 376 bin 748 lira cezai işlem uygulandı."

Kaynak: AA

Etiketler: Vasip Şahin, Twitter, Ankara, Güncel
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