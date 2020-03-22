Ankara'da Kovid-19 nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığının yasaklandığı bildirildi.
22.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:34
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığının yasaklandığı bildirildi.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi'nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Belediyenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi'nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Twitter, Güncel