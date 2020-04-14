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Ankara'da köyde 6 ev yandı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerlialören köyünde 6 ev, çıkan yangında kül oldu.

14.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:44
Ankara'da köyde 6 ev yandı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerlialören köyünde 6 ev, çıkan yangında kül oldu. Yangında ölen ve yaralanan olmadı.

Yangın, saat 12.00 sıralarında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Eğerlialören köyünde Hasan Akbaş'a ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle çevredeki 5 eve daha sıçradı. Evlerde bulunanlar, yangını fark ederek dışarıya çıktı. Yangına, önce köylüler müdahale etti. Daha sonra haber verilmesiyle gelen itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için müdahalede bulundu. İtfaiye ekiplerinin, köylülerin de yardımıyla yaptığı çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ancak 6 ev yanarak kullanılmaz hale gelirken, ölen ve yaralanan olmadı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılcahamam, Hasan Akbaş, İtfaiye, Güncel
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