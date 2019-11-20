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Ankara'da kumar baskını: 18 gözaltı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir eve yapılan kumar baskınında 18 kişi gözaltına alındı.

20.11.2019 09:00 | Son Güncelleme: 20.11.2019 09:00Ankara'da kumar baskını: 18 gözaltı
'nın ilçesinde bir eve yapılan kumar baskınında 18 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Zafer Mahalllesi Uzunkaldırım Sokak'ta bulunan bir binanın 3. katında kumar oynatıldığını tespit etti. Ekiplerin gece yarısı baskın düzenlediği evin kapısı çilingir ile açılarak girildi. Yapılan baskında ekipler, içeride kumar oynayan 17 kişi ile yer temin eden 1 kişiyi suçüstü yaparak gözaltına aldı. Beypazarı Emniyet Müdürlüğüne götürülen 18 kişiden 17'si hakkında idari para cezası uygulanırken, yer sağlayan 1 kişi ise adliyeye sevk edilmek üzere gözaltında tutuluyor.
(İHA)

Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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