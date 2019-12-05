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Ankara'da kundaklandığı iddia edilen 3 ev yandı

Ankara'da kundaklandığı iddia edilen 3 ev yandıANKARA'da, bitişik haldeki 3 gecekondu iddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.

05.12.2019 03:48 | Son Güncelleme: 05.12.2019 03:49
Ankara'da kundaklandığı iddia edilen 3 ev yandı
ANKARA'da, bitişik haldeki 3 gecekondu iddiaya göre, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Polis, yangın sırasında kaçtığı öne sürülen kişileri arıyor.
Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi üzerinde bulunan 3 metruk gecekonduda gece saatlerinde yangın çıktı. Mahalle sakinleri, iddiaya göre evlerin yandığı sırada koşarak uzaklaşan kişileri görerek, polise verdi. Yangın yerine itfaiye ve polisin yanı sıra, tedbir amaçlı sağlık ekipleri de sevk edildi. Yanan gecekonduların bitişiğindeki evler, tahliye edilirken itfaiye erleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Polis, mahalle sakinlerinin kundaklama iddiasını araştırıyor.
Ankara'da kundaklandığı iddia edilen 3 ev yandı

Güncel

Kaynak: DHA


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