Ankara'da Lüks Bir Otelde Siyanürle İntihar İddiası

Ankara
'daki lüks bir otelde bir kişinin siyanürle intihar ettiği iddia edildi. AFAD
ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor.
Olay, Çankaya
ilçesindeki Atatürk Bulvarı
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TBMM karşısındaki lüks bir otelin görevlileri sabah saatlerinde, Fatih
G.'nin odasının girişinde "siyanür içtim odaya girmeyin" notunu bulunca polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis ve AFAD ekipleri intikal etti. AFAD ekiplerinin intiharın siyanürle gerçekleşip gerçekleşmediği konusundaki incelemeleri devam ediyor.
Fatih G.'nin otele dün akşam giriş yaptığı öğrenildi. - ANKARA
Çankaya,AFAD,Ankara
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:45