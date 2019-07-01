01.07.2019 08:39
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Ankara'da makam aracı lüks cip, düğün aracı oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait cip tipi araç, maddi durumu iyi olmayan genç bir çiftin düğün aracı oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Artık halktan faydalanan bir belediye yok, belediyeden faydalanan hemşehrilerimiz var" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'> Ankara Büyükşehir Belediyesi 'ne ait cip tipi araç, genç bir çiftin başvurusu üzerine düğün arabası oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın talimatı ile ciplerin ihale yoluyla satışı gerçekleşene kadar maddi durumu iyi olmayan vatandaşların düğünlerinde kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'> Ankara Büyükşehir Belediyesi 'ne ait cip tipi araç, genç bir çiftin başvurusu üzerine düğün arabası oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'ın talimatı ile ciplerin ihale yoluyla satışı gerçekleşene kadar maddi durumu iyi olmayan vatandaşların düğünlerinde kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş , "Değerli ilginiz ve desteğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler vatandaşlarımıza Ankara 'yı dünyanın gözde başkentlerinden biri yapma sözünü verdik. Artık halktan faydalanan bir belediye yok, belediyeden faydalanan hemşehrilerimiz var" ifadelerine yer verdi.

Gazetecilerle Ramazan ayında bir araya gelen Mansur Yavaş belediyeye ait dört cipin olduğunu ve üçünün eski belediye başkanı Melih Gökçek 'e tahsis edildiğini açıklamıştı. Yavaş, "Dört cip var biri zırhlı, yaklaşık değerleri 1 milyon. Üçü Gökçek'e tahsis edilmiş. İade istedik, ikisi geldi personelleriyle birlikte. Satacağız. İhtiyacımız yok. Zırhlı araç kendisinde kaldı, iki personelle" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara'da makam aracı lüks cip, düğün aracı oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi , Mansur Yavaş , Ankara , 3. Sayfa , Politika , Güncel

YORUMLAR(16)
:-:bırakın bu ayakları reklam kokan hareketler bunlar Beypazarı belediye başkanlığı döneminde neden aynısı yapmadı. popülizmle halk kandırılmaz madem herkes samimi Ankara da belediye ye ait tüm ulaşım araçları ulaşım ücretleri yarı yarıya insin kimse kimsenin altındaki makam otosunu istemiyor sistem bazı kişilere değil genele hitap eder çok iyilik seviyorlarsa yen evlenen. . atıyorum 10 çifte değil ankaray ı ego yu kullanan milyonlara gereken ilgiyi göstersinler
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ALPAGON:helal olsun sana mansur başkan
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SENYOR:Bu devlet olmasa otomobil firmaları çöker. Umarım yerlerine yenileri alınımaz. Umarım başkan tüm otobüs hatlarında bir gün gezinti yapar. başkanlığı süresince otobüs tıka basa dolduğundan araba almak zorunda kaldık . Mamak bölgesinden sanayiye giden herkez 4 araç değiştirmek ya da 2saat yolculuk yapmak zorunda kalıyor.
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FIRAT:Sn.başkanı tebrik ediyorum umarım hep böyle devam eder
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DİLA:bize unuttuğumuz siyasi ahlakı yeniden hatırlatan başkana selam olsun oyum sana helal hoş olsun yolun açık ömrün uzun olsun başkanım. Geldiğinden beri sıkıntılarımızı dinliyorsun belediyeye gittiğimizde bizi kabul ediyorsun o an sana ulaşamazsak yerinde değilsen danışmanların mutlaka bizlere ulaşıyor. Sokak hayvanları için yaptığın şeyleri de dikkatle takip ediyorum ve çalıştaya katılanlardan biri olarak ilk defa bu kentte yaşayan her canlı için güzel şeyler olacağına inanıyorum. seni çok seviyoruz
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