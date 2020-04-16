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Ankara'da mamut, fil ve balina dişi ile gergedan boynuzundan yapılmış tesbihler yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde mamut, balina ve fil dişi ile gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet değerli doğal taş ele geçirildi.

16.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:04
Ankara'da mamut, fil ve balina dişi ile gergedan boynuzundan yapılmış tesbihler yakalandı
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Ankara 'da gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 1 milyon lira değerinde mamut, balina ve fil dişi ile gergedan boynuzundan imal edilen 124 adet tespih ile 47 adet değerli doğal taş ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Alo 136 Gümrük Muhafaza İhbar Hattına gelen bir ihbarda Ankara'da bir iş yerinde nesli tükenmiş ya da tehlike altında olduğu için ticareti yasaklanan hayvanların boynuzlarından ve dişlerinden imal edilen tespihlerin satışının gerçekleştirildiği bilgisi iletildi. Söz konusu bilgiye istinaden Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yapılan incelemede ihbarı doğrular nitelikte bilgilere erişildi. Konu araştırılmak üzere Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne iletildi. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan araştırmada şüpheli faaliyetlerin yürütüldüğü adres belirlendi. Bu adreste yapılan aramada balina, mamut ve fildişi ile gergedan boynuzundan imal edilmiş çok sayıda tespih ve tespih yapımında kullanılan değerli taşlar ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyonda "Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme" kapsamında ticareti yasaklanan ürünlerden üretilmiş ve satışa hazır vaziyette iş yerinde bulundurulan 124 adet tespih ve 47 adet çoğunluğu kehribar olmak üzere tespih yapımında kullanılan değerli doğal taş yakalandı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenirken ilgililer hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara, 3. Sayfa
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