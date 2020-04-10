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Ankara'da market ve eczanelerde 'maske' denetimi

ANKARA'da zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ücretli satışı yasaklanan maskelere yönelik market ve eczanelerde denetim yaptı.

10.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:33
Ankara'da market ve eczanelerde 'maske' denetimi
ANKARA'da zabıta ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ücretli satışı yasaklanan maskelere yönelik market ve eczanelerde denetim yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, ücretli maske satışının yasaklanmasının ardından Kızılay 'daki market ve eczanelerde denetim yaptı. Kontrol edilen market ve eczanelerde maske satılmadığı belirlendi. Zabıta Şube Müdürü Turgut Tatar, maske satışları yasaklandıktan sonra bu konudaki denetimleri artırdıklarını belirterek, "Şu ana kadar yaptığımız denetimlerde, market ve eczanelerde maske satışına rastlamadık ve gerekli önlemlerin de alındığını gördük. Ayrıca kaçak maske üretimine yönelik denetimlerimizi de artırdık. Dün bu kapsamda yaklaşık 1000 maske ele geçirdik. Bu maskeler de sağlıksız olduğu için imha edildi" dedi.


- Ankara

Kaynak: DHA

Etiketler: Kızılay, Zabıta, Ankara, Güncel
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