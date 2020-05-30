Ankara'da masaj salonunda 7 kişiye para cezası

Ankara'da masaj salonunda 7 kişiye para cezasıANKARA'da koronavirüs tedbirlerine rağmen faaliyetini sürdüren masaj salonunun sahibi ve çalışanı 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.

30.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:03
Ankara'da masaj salonunda 7 kişiye para cezası
ANKARA'da koronavirüs tedbirlerine rağmen faaliyetini sürdüren masaj salonunun sahibi ve çalışanı 7 kişiye toplam 22 bin 50 lira para cezası uygulandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipleri, Çankaya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki iş yerinde fuhuş yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine söz konusu adrese baskın düzenledi. Masaj salonu olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yerinde fuhuşa rastlanmazken, iş yeri yetkilisi S.G., kadın çalışanların masöz hizmeti verdiğini belirtti. Koronavirüs tedbirlerine rağmen faaliyetini sürdüren masaj salonunda iş yeri yetkilisi ve çalışan toplam 7 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 22 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Ankara’da masaj salonunda 7 kişiye para cezası

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel, Haber

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