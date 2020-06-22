Ankara'da maske denetimi yapıldı

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından başkentte maske denetimi yapıldı.

22.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 22.06.2020 16:04
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından başkentte maske denetimi yapıldı.
Polis ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince, kent genelindeki cadde, sokak, açık alanlarda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği gözlendi.
Maskesini uygun şekilde takmayanları uyaran güvenlik ekipleri, maske takmayanlara ise 900 lira idari para cezası kesti.
Öte yandan polis ekipleri, birçok cadde ve sokakta megafonlarla "maske takılması" konusunda yaptıkları anonslarla vatandaşları ikaz etti.
Maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin olarak 18 Haziran'da valiliklere talimat gönderen İçişleri Bakanlığı, bugünden itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilmesini belirlemişti. Ankara’da maske denetimi yapıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel, Haber

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