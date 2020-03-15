Ankara'da maskeli 4 yankesici yakalandı
ANKARA'da, vatandaşları sıkıştırıp cep telefonlarını çalan maskeli 4 yankesici, yakalandı.
15.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:01
ANKARA'da, vatandaşları sıkıştırıp cep telefonlarını çalan maskeli 4 yankesici, yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında bazı vatandaşların telefonlarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı. Duraklardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kişinin yarım daire çizerek sıkıştırdıkları vatandaşların cebindeki telefonlarını çaldığını belirledi. Polis, tanınmamak için maske takan 4 şüpheliyi her sabah ve akşam aynı saatte buluştukları çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Şüphelilerin hırsızlık anları
-Şüphelilerin adliyeye sevk edildi
Haber: ANKARA, -
Kaynak: DHA
Etiketler : Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Güncel
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Güncel
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Güncel
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Güncel
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti
Güncel
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti