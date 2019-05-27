ANKARA'DA MEKTEBIM OKULLARI MEZUNLARINI VERDI

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Mektebim Okulları Ankara'da mezunlarını verdiGizem KARADAĞ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - MEKTEBİM Okulları 2018-2019 eğitim öğretim yılını tamamlayarak, mezun olmaya hak kazanan Ankara kampüsü öğrencilerine mezuniyet töreni düzenledi.Panora AVM Amfi tiyatrosunda düzenlenen tören, tüm Ankara kampüslerinde yer alan öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Sancak devir teslim, yemin töreni ve okul birincilerine plaket takdimi ile başlayan etkinlik, öğrenciler keplerini gökyüzünü atarak mezuniyeti coşkuyla kutlamasıyla son buldu.'YÖNETİCİLERİMİZİN DAHA DONANIMLI HALE GELMELERİNİ AMAÇLIYORUZ'Mektebim Okulları'nda hissedarlık yapısının değiştiğini ifade eden Mektebim Okulları yeni CEO'su Servet Özkök, yeni yönetimin en önemli hususunun öğretmenler olduğunu kaydetti. Yeni dönemde tüm öğretmenlere 'Tamamlayıcı Sağlık Sigortası' yapacaklarını söyleyen Özkök, 'Ayrıca Mektebim Akademi'yi aktif hale getireceğiz. Mektebim Akademi şuanda 6 tane üniversite ile anlaşma yapıyor. Yapılan anlaşmaların sonucunda gerek yüksek lisans gerekse sertifika programları düzenleyerek, kendi yöneticilerimizi yetiştireceğiz. Ayrıca yurtdışında iki önemli kurumla görüşüyoruz. Yöneticilerimizi yurtdışında sertifika programlarına göndererek, daha donanımlı hale gelmelerini amaçlıyoruz' dedi.Mektebim Okulları'nın dünyanın herhangi bir yerinde 'en iyi eğitim' ve inovasyon ile ilgili öğretilmesi gereken ne varsa hepsini alıp öğrencilere sunacaklarını söyleyen Özkök, yeni dönem için heyecanlı olduklarını belirtti. Özkök, sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı eğitim kurumlarından biri olmayı hedeflediklerini dile getirdi.(Tür: Ankara)