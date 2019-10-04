Haberler » Güncel » Haber

Ankara'da metal boru fabrikasında yangın

ANKARA'da, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ısıl işlem yapan metal boru fabrikasında çıkan yangında, zarar meydana geldi.

04.10.2019 13:16Ankara'da metal boru fabrikasında yangın

ANKARA'da, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ısıl işlem yapan metal boru fabrikasında çıkan yangında, zarar meydana geldi.

Sincan OSB'de yaklaşık 70 kişinin çalıştığı, ısıl işlem yapan metal boru fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Madeni yağın tutuşmasıyla çıktığı belirtilen yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 30 ton madeni yağın yandığı tespit edildi.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yangının çıktığı yerden görüntü

-Fabrikadan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin müdahale görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gizem KARADAĞ-Haluk KARAASLAN/ANKARA,



Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:10 Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, onlarca yaralı
18:10 Antalya'da Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlandı
18:10 Devrek'te Camiler ve din görevlileri haftası etkinliği
18:10 Karabük'te temizlik çalışması
18:09 "Tükenmişlik yaşayan kişilerin problemleri çoğunlukla iş kaynaklıdır"
18:09 "GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı"
18:08 Kocaeli merkezli FETÖ/PDY operasyonu