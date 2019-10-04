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Ankara'da metal boru fabrikasında yangın

ANKARA'da, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ısıl işlem yapan metal boru fabrikasında çıkan yangında, zarar meydana geldi.

04.10.2019 13:29Ankara'da metal boru fabrikasında yangın
ANKARA'da, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ısıl işlem yapan metal boru fabrikasında çıkan yangında, zarar meydana geldi.
Sincan OSB'de yaklaşık 70 kişinin çalıştığı, ısıl işlem yapan metal boru fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Madeni yağın tutuşmasıyla çıktığı belirtilen yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 30 ton madeni yağın yandığı tespit edildi.
Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.



Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel

Kaynak: DHA

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