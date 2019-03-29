Ankara'da Metruk Binada Yangın: 5 Ölü, 11 Yaralı

Kaynak: İHA

Ankara İstkitler'de terk edilmiş eski Atasanayi Sitesi'nde kağıt toplayıcılarının kaldığı metruk binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 09.20'de İskitler'de bulunan terk edilmiş eski sanayi sitesi içerisindeki Atasanayi bölgesinde metruk bir binada yangın çıktı. Yangında, metruk binada kalan Afgan ve Suriye uyruklu kağıt toplayıcılarından 5'i hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, ölen kişilerin kimlik tespit çalışmaları devam ediyor.Olay yerine gelerek incelemede bulunan Ankara Valisi Vasip Şahin, içeride 5 kişinin öldüğünü ve 11 kişinin yaralandığını söyledi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - ANKARA