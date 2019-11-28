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Ankara'da, 'metüm günleri' başladı

Ankara'da, 'METÜM Günleri' başladıKaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama Araştırma Merkezi (METÜM) tarafından düzenlenen, 'METÜM Günleri' başladı.

28.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:05
'da, 'METÜM Günleri' başladı
Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama Araştırma Merkezi (METÜM) tarafından düzenlenen, 'METÜM Günleri' başladı.
Üniversitenin Halil Akçiçek Konferans Salonu'nda yapılan açılış programına, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, METÜM Müdürü Doç. Dr. Simel Ayyıldız, akademisyenler ve tıp öğrencileri katıldı. 3 boyutlu yazıcıların medikal alanda kullanımını tasarım ve üretim uygulamaları ile anlatmak, güncel gelişmeleri ve deneyimleri paylaşmak ve işbirliği yapmak için düzenlenen programın açılış konuşmasını Rektör Erdöl yaptı.
'BU BİZİ BİRAZ DAHA MOTİVE EDECEK'
Rektör Erdöl, hayalleri zorlayan ve hayal gücünün bir ürünü olan çok önemli bir merkezi tanıttıklarını söyleyerek, şöyle konuştu:
"Burada aslında Gülhane'nin üniversitemize devrolmadan önce planlanan, başlayan ve yapılan ve sürdürülen iş ve işlemlerini biz biraz daha büyütmek suretiyle daha büyük hale getirmeye gayret ettik. Aslında burada düşündüğümüz; bu işin bütün ülke satında uygulanır, tanınır iş ve işlemler yapılır hale getirilmesiydi. Fakat çalışmalar sırasında gördüm ki, tanıttığımız şeyi kişilerin tanımamasından yine biz kendimizi mesul tuttuk, tanıtamamışız. O zaman biz de önce, 'ilk olarak bu binayı yenileyelim' dedik. Binamızın projesini Milli Savunma Bakanlığı'ndan aldık, projeyi hayat geçirdik ve binayı yaptık. Sonra içerisinin donanımını ve her şeyini düzenledikten sonra şimdiye kadar yapılan iş ve işlemleri ilgili meslektaş ve hekimlerimize tanıttık. Bu onun için yapılan toplantıdır. Bundan sonraki dönemde bizim hekimlerden alacağımız taleplerin artacağını düşünüyorum. Bu bizi biraz daha motive edecek, işi biraz daha büyütmemizi ve daha da sahiplenmemizi sağlayacak."
Rektör Erdöl'ün konuşmasının ardından TOBB Biyomedikal Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Osman Eroğul, 'Mühendis gözüyle 3D teknolojisinin medikal alana kullanımına bakış' konulu sunum yaptı. 2 gün sürecek programın açılış programında hekimler ile hastalar da bir araya geldi.
Ankara'da, 'metüm günleri' başladı

Gülhane, Ankara, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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