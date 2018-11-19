Ankara'da Mevlit Kandili coşkusu

Ankara
'da Mevlit Kandili coşkusuMevlit kandilinde vatandaşlar camilere koştu
ANKARA - Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti. Ankara'da vatandaşlar, Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için Kocatepe
Camine akın etti. Cami içinde önce Kur-an'ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılara, Ankara Büyükşehir Belediyesi
Kandil simidi, çay ve lokum dağıttı. Mevlid Kandili
'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ankara'nın büyük camilerinden olan Melike Hatun Camii, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli
Camii'ne akın etti.
Kocatepe,Ankara,Kandil Dağı
19 Kasım 2018 Pazartesi 19:43