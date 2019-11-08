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Ankara'da Mevlit Kandili coşkusu

Ankara'da Mevlit Kandili coşkusuANKARA - Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

08.11.2019 21:40 | Son Güncelleme: 08.11.2019 21:43
'da Mevlit Kandili coşkusu
ANKARA - Ankara'da Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.
Ankara'da vatandaşlar, Hz. Muhammed'in doğumunun 1445'inci yıl dönümünü kutlamak için Camine akın etti. Cami içinde önce Kur'an-ı Kerim okundu, daha sonra ilahiler söylendi. Kandil gecesine yoğun ilgi gösteren Ankaralılara, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kandil simidi, çay ve lokum dağıttı. Mevlid Kandili'ni tarihi camide değerlendirmek isteyen vatandaşlar, Ankara'nın büyük camilerinden olan Melike Hatun Camii, Kocatepe Camii ve Hacı Bayram Veli Camii'ne akın etti.
Ankara'da Mevlit Kandili coşkusu

Kandil Dağı, Kocatepe, Ankara, Genel

Kaynak: İHA


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