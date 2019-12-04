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Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı

Ankara'da mevsimin ilk karı yağdıCaner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, mevsimin ilk karı yağdı.

04.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 04.12.2019 10:55

'da mevsimin ilk karı yağdı

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, mevsimin ilk karı yağdı.

Başkent'te sabaha karşı kar yağışı başladı. Çankaya ilçesindeki İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde başlayan kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve mahalle aralarında tuzlama çalışması yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile polis ekipleri de tedbirlerini ardırdı. Sürücüler, özellikle kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıldı.

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Ankara'da mevsimin ilk karı yağdı

Ankara, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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