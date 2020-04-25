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Ankara'da meydanlar boş kaldı

Ankara'da meydanlar boş kaldıANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de boş kaldı.

25.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 25.04.2020 14:13
Ankara'da meydanlar boş kaldı
ANKARA'da cadde ve sokaklar, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde de Ankara'nın sokak ve caddeleri, yine boş kaldı. 15 Temmuz Milli İrade Kızılay Meydan'ı başta olmak üzere Başkent'in diğer meydan ve caddeleri sessizliğe büründü. Tunalı Hilmi Caddesi ile Ankara Kalesi'nden, kentin sakin manzarası dronla havadan görüntülendi. Ayrıca ana yollarda çok az sayıda araç görüldü. Polis ekipleri, araçlarıyla trafiğe çıkanlara yönelik denetim gerçekleştirdi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Fatih POYRAZ- Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)
Ankara’da meydanlar boş kaldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Ankara, İzmir, Güncel , Haber
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