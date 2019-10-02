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30 kadının çaresizliğinden faydalanan milyonluk fuhuş çetesi çökertildi

Ankara'da 30 kadının çaresizliklerinden faydalanarak zorla ve tehditle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenledi. Çetenin hafta içi yaklaşık 3-4 bin, hafta sonu da 10-15 bin lira ve yıllık yaklaşık 20 milyon lira para kazandığı tespit edildi.

02.10.2019 08:16

Ankara'da bir apartmanda kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ve bu yolla yıllık 20 milyon lira gelir elde ettikleri iddia edilen çeteye operasyon düzenlendi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kacakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıllık teknik ve fiziki takibin ardından "İnsan ticareti" ve "Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarıyla ilgili Ankara ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları operasyonla fuhuş çetesinin lideri olduğu öğrenilen şüpheli Ayten Aksüt'ü Muğla'nın Fethiye ilçesindeki villasında, diğer zanlılar Türkan Karakış, M.Y, F.B, Ş.P, S.M, B.C.K, N.S. ile G.G'yi ise Ankara'da gözaltına aldı.

İŞSİZ KADINLAR TEHDİTLE FUHŞA ZORLANMIŞ

Çete lideri Ayten Aksüt'ün Çankaya ilçesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın dairelerinin bir kısmını satın aldığını, bir kısmını kiraladığını ve burada fuhuş yaptırdığını belirleyen ekipler, herhangi bir işi ya da mesleği olmayan yaklaşık 30 kadının çaresizliklerinden faydalanarak zorla ve tehditle fuhuş yaptırdıkları tespit edilen çetenin aynı zamanda bu kadınları günlük 60-70 erkekle fuhuş yapmaya zorladığı ve çetele tutturdukları öğrenildi.

Fuhşa zorlanan kadınların kazandıkları paranın yarısını kendileri, diğer yarısını da çete üyeleri alırken kurulan bu düzenle çetenin hafta içi yaklaşık 3-4 bin, hafta sonu da 10-15 bin lira ve yıllık yaklaşık 20 milyon lira para kazandığı tespit edildi.

MUĞLA'DAN ANKARA'DAKİ APARTMANI KAMERAYLA İZLEYİP TALİMAT VERMİŞ

Çete lideri Ayten Aksüt'ün Muğla'nın Fethiye ilçesinde kaldığı ikametinden Ankara'da fuhuş yaptırdıkları apartmanı kurulan kamera sistemiyle cep telefonundan uzaktan takip ettiği ve çetesini buradan yönlendirdiği belirlendi. Fuhuş çetesinin aynı zamanda binanın giriş-çıkışı ile odaları gizli kamera sistemiyle izleyip erketelerle kontrol altında tuttukları ve bu yöntemle polis baskınlarını önceden görüp dairelerde önlem aldıkları, görüntüleri de izleyerek çalışanlara talimat verdiği tespit edildi.

ÇALIŞMAK İSTEMEYENLER AİLELERİYLE TEHDİT EDİLMİŞ

Fuhuş yapmak istemeyen kadınlar ve bu sistem içerisinde yer almak istemeyen kişilerin aileleri çete tarafından tehdit edilmiş, yakalandıklarında ise kesinlikle konuşmamaları için baskı uygulanmış. Emniyetteki işlemleri tamamlanıp mahkemeye sevk edilen zanlılardan Ayten Aksüt ile Türkan Karakış tutuklanırken M.Y, F.B, Ş.P, S.M, ve G.G. elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

30 kadının çaresizliğinden faydalanan milyonluk fuhuş çetesi çökertildi

Ankara, Muğla, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR(27)
VATANDAŞ:ne çaresizliğinden bahsediyorsunuz ayda 50-100bin tl kazanıyorlar kendi istekleriyle, kadrolu öğretmen olup ek iş olarak fuhuş yapan tanıdığım var. . .
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AĞZI OLAN BOŞ KONUŞUYOR.:Konuştuğun lafa bak kimse bu pis işi isteyerek yapmaz. Bir de öğretmenleri karıştırmışsın ayıp be.
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HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET:ANKARA''NIN ULUS, CİNNAH CADDESİ, ERYAMAN ÇEVRE YOLU , AKŞAM SAATLERİNDEN BAŞLAYIP GECE YARILARINA KADAR FUHUŞ YAPAN KADINLARLA, TRAVESTİLERLE DOLUP TAŞIYOR. ONLARA NİÇİN KİMSE MÜDAHELE ETMİYOR. ÖZELLİKLE ULUSTA SAAT 22 DEN SONRA İNSANLAR O CADDE VE SOKAKLARDAN GEÇMEYE KORKUYOR. FUHUŞ YAPAN KADINLAR, KADINLARA UZAKTAN KONTROL EDEN PEZEVENKLERİ HEPSİ HAPÇI, SARHOŞLAR. HER TÜRLÜ BELAYA AÇIK BİR YER. ORALARA NİÇİN HİÇ KİMSE MÜDAHALE ETMİYORLAR.
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PROTESTER:Zorlama ve tehditle bu işe sürükleme eski çağlarda kaldı. Günümüzde cep telefonları artık her yerde ve herkeste olduğu için istemediği sürece hiç bir kadının polisten yardım almasını engelleyemezler. Dolayısıyla eğer ki kadın bu sisteminin içerisinde ise ve polisten yardım istememişse kendisi bu sistemin gönüllü üyesidir veyahut Allah korusun zihinsel engelli olduğu için yardım istemeyi düşünememiştir.
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MAKARAKUKARAKAKARAKİKİRİ:bu arada ''mansur yavaş çiğerini söktün 7 bin 500 Euro''ya alınan ağaçların gerçek fiyatının 780 Euro'' DİYOOSUUUNN
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0 0
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AKDENİZLİ:Allah belanızı versin
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AKKOYUN:Ülkenin geldiği durum! Uçuşa geçeceğiz derken demek ki bunu kast etmişler.
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KARAKOYUN:EVET BRO, AYNEN. . ! HÜLOOOĞĞĞ. . !ELEKTRİĞE YÜZDE 1000 ZAM DAHA İSTERÜK, HÜLOOOĞĞĞ. . !DOĞALGAZI DA UNUTMASINLAR, HÜLOOOĞĞĞ. . !DÜN GECE LPG YE DE 27 KRŞ GELDİ, HÜLOOOĞĞĞ. . !
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1 2
XXXX:idam idam idam gel artık özledik seni.
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11 6
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HERO:bu kadınları bu işe zorlayanları içeri atmayan kanunların allah belasını versin
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