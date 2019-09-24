Haberler » Güncel » Haber

Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.

24.09.2019 00:26Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Aydınlıkevler kavşağında meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan AŞTİ yönünde giden, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 MHY 45 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyerlere çarpıp, 5 metre yükseklikten Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'na düştü. Kazada, demir yığını haline dönüşen minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Minibüs çekiciyle kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, beton parçalarının temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Altındağ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:02 New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldı
00:54 "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bir güç olarak görüyoruz"
00:50 Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta...
00:48 ABD, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasından memnun
00:40 Guterres'ten "doğa kızgın ve intikamını alıyor" uyarısı - NEW
00:32 Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Finlandiya modeli gündemde
00:32 Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan çıkışı