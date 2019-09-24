Haberler » Güncel » Haber

Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı

ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü.

24.09.2019 09:15Ankara'da minibüs 5 metreden alt geçide düştü: 1'i ağır, 3 yaralı
ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, 5 metre yükseklikten alt geçide düştü. Kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.


Kaza, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Aydınlıkevler kavşağında meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'ndan AŞTİ yönünde giden, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 06 MHY 45 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu beton bariyerlere çarpıp, 5 metre yükseklikten Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'na düştü. Kazada, demir yığını haline dönüşen minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Minibüs çekiciyle kaldırılırken, yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, beton parçalarının temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Altındağ, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:20 Ankara merkezli sınav operasyonu
10:19 New York sokaklarında görüntülü Türkiye tanıtımı
10:18 Adana merkezli 3 ildeki yasa dışı bahis operasyonu
10:18 Cmas Sualtı Fotoğraf yarışması'nda dünya şampiyonu olduk
10:18 Beyaz altının hasadı başladı
10:18 Tarkan açık hava'da konserlerine devam ediyor
10:16 Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi (3)